Trei meciuri la rând fără victorie pentru Real Madrid. Și cu cine! Cu Liverpool (0-1), în mare suferință la rândul ei, și cu echipele din partea a doua a clasamentului din La Liga, Rayo Vallecano (0-0) și Elche (2-2).

Acest șir de rezultate slabe reprezintă „simptomul“ care trădează „boala cronică“ a Realului din acest sezon. Vorbim despre „ruptura“ tot mai mare din vestiar, de când pe bancă a ajuns Xabi Alonso, în vară. Încă de la începutul mandatului său, tehnicianul spaniol, un fost mare jucător al Realului, a intrat în conflict cu starul său numărul 1, brazilianul Vinicius.

Totul a început la Mondialul Cluburilor, când antrenorul l-a folosit pe căpitanul Selecao în flancul drept, un post pe care Vinicius îl detestă, pur și simplu! A fost doar vârful aisbergului. Pentru că, în continuarea campaniei, Vinicius, de neatins în mandatul lui Carlo Ancelotti, a început să fie ba schimbat pe parcursul meciurilor, ba trecut pe bancă, în diferite partide!

Totul a culminat cu episodul petrecut în timpul meciului cu Barcelona, când conflictul Xabi Alonso – Vinicius a avut și o confirmare verbală, petrecută chiar pe teren.

S-au format tabere în vestiar

Acum, urmările acestui conflict au dat naștere la alte situații tensionate. Prima a dus la sistarea negocierilor pentru prelungirea contractului lui Vinicius, după cum Sport.ro a explicat aici.

A doua a fost identificată de presa spaniolă. Potrivit celor de la „El Partidazo“, în acest moment, în vestiarul Realului sunt două tabere. Una s-a aliat cu Vinicius împotriva antrenorului Xabi Alonso. Din această gașcă fac parte, pe lângă starul brazilian, Fede Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick și Ferland Mendy.

Apoi, există grupul susținătorilor lui Xabi Alonso. Unde îi regăsim pe Mbappe, Thibaut Courtois, Arda Guler, Dean Huijsen și Alvaro Carreras.

Din cauza acestei situații, presa spaniolă a venit cu un verdict dur: „Xabi Alonso a pierdut vestiarul! Istoria Realului ne arată că ce se întâmplă în vestiar influențează, în mod direct, longevitatea antrenorului aflat în funcție. De aceea, Xabi Alonso e acum sub o presiune uriașă“.

Meciul cu Olympiakos, „un test crucial“

Când Real e în pragul imploziei, vine meciul din această seară cu Olympiakos (ora 22:00) din etapa a 5-a din Champions League.

„Un meci crucial! O eventuală înfrângere îl poate duce pe Xabi Alonso în pragul demiterii, la doar câteva luni după numirea lui în funcție. Și, având în vedere că se apropie ianuarie, luna în care se iau, de obicei, decizii majore, e posibil ca Florentino Perez să fie nevoit să mai ia una, pentru a rezolva problemele din vestiar“, au notat jurnaliștii iberici.

