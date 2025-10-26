Xabi Alonso, reacție fermă după ieșirea nervoasă a lui Vinicius Jr: "Sunt lucruri despre care vom vorbi"

Real Madrid a câștigat marele derby împotriva rivalilor de la FC Barcelona, scor 2-1, dar meciul nu a fost lipsit de incidente.

Vinicius Jr a fost înlocuit în minutul 72, dar a avut o reacție nervoasă la adresa antrenorului Xabi Alonso. Starul brazilian a comentat în drum spre banca de rezerve, iar apoi s-a dus direct la vestiare. Acesta nu a dorit să dea ochii cu tehnicianul lui Real Madrid.

Antrenorul Xabi Alonso a spus, la conferința de presă de la final, că va avea o discuție cu Vinicius Jr. pe acest subiect:

"Rămân cu multe lucruri bune despre Vini. Nu vreau să-mi pierd concentrarea de la ceea ce este important, dar sunt lucruri despre care vom vorbi. Vini a contribuit mult, la fel ca restul jucătorilor. Este o victorie meritată și aș spune chiar că e prea mică, pentru că am creat multe ocazii.

Ne va ajuta să recâștigăm sentimentul de a fi o echipă competitivă în meciurile mari. Vom vorbi despre restul. În lot există personalități diferite și trebuie să le înțelegem. Acum ne vom bucura de victorie, iar apoi voi vorbi cu el despre asta, desigur.

Știm că este devreme în sezon și că mai avem încă mult de muncă, dar ne-am dorit să avem acest moment. Pentru viitor avem nevoie de multe dintre lucrurile pe care le-am făcut astăzi împotriva Barcelonei", a declarat Xabi Alonso, citat de Marca.

Real Madrid - FC Barcelona 2-1

Scorul final a fost stabilit încă din prima parte a jocului. Kylian Mbappe a fost cel care a deschis scorul în ”El Clasico”, după care Fermin Lopez a restabilit egalitatea.

Jude Bellingham a dat lovitura în minutul 43 și a adus trei puncte uriașe pentru Real Madrid, care s-a distanțat în clasament.

În urma acestui rezultat, Real Madrid a rămas pe primul loc, cu 27 de puncte, la cinci distanță de rivala Barcelona, care ocupă locul doi.

În următoarea rundă, Real Madrid va juca tot pe teren propriu cu Valencia, în timp ce Barcelona va primi vizita lui Elche.

