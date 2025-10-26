Xabi Alonso, reacție fermă după ieșirea nervoasă a lui Vinicius Jr: "Sunt lucruri despre care vom vorbi"

Vinicius Jr a fost înlocuit în minutul 72, dar a avut o reacție nervoasă la adresa antrenorului Xabi Alonso. Starul brazilian a comentat în drum spre banca de rezerve, iar apoi s-a dus direct la vestiare. Acesta nu a dorit să dea ochii cu tehnicianul lui Real Madrid.



Xabi Alonso, reacție fermă după ieșirea nervoasă a lui Vinicius Jr



Antrenorul Xabi Alonso a spus, la conferința de presă de la final, că va avea o discuție cu Vinicius Jr. pe acest subiect:



"Rămân cu multe lucruri bune despre Vini. Nu vreau să-mi pierd concentrarea de la ceea ce este important, dar sunt lucruri despre care vom vorbi. Vini a contribuit mult, la fel ca restul jucătorilor. Este o victorie meritată și aș spune chiar că e prea mică, pentru că am creat multe ocazii.



Ne va ajuta să recâștigăm sentimentul de a fi o echipă competitivă în meciurile mari. Vom vorbi despre restul. În lot există personalități diferite și trebuie să le înțelegem. Acum ne vom bucura de victorie, iar apoi voi vorbi cu el despre asta, desigur.



Știm că este devreme în sezon și că mai avem încă mult de muncă, dar ne-am dorit să avem acest moment. Pentru viitor avem nevoie de multe dintre lucrurile pe care le-am făcut astăzi împotriva Barcelonei", a declarat Xabi Alonso, citat de Marca.

