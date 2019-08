Vestea pe care o asteptau toti fanii Barcei! Cand revine Messi dupa accidentarea care l-a facut sa rateze startul de sezon

Leo Messi este la un pas de revenirea pe gazon! Presa din Spania anunta ca starul argentinian urmeaza sa bifeze primele minute din acest sezon in partida de duminica impotriva celor de la Betis! Messi a lipsit de la partida din prima etapa cu Bilbao din cauza unor probleme la gamba.

Jordi Gil de la Sport de Catalunya a anuntat ca Messi este recuperat complet si va fi in lotul echipei pentru partida din etapa a doua. Messi va incepe vineri antrenamentele cot la cot cu colegii sai iar Ernesto Valverde va lua decizia finala in dimineata meciului cu Betis.

Cei de la OTRO au publicat un clip prin care arata ultimele pregatiri ale lui Messi inainte de a reveni la antrenamentele cu echipa.

Leo Messi is almost back ???? Check out the next phase of his recovery ⚽️ pic.twitter.com/BEyujAtqGU