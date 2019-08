"Uitati-va si voi la Steaua si Dinamo, imi vine sa rad! Echipele astea ar trebui sa fie ca Real si Barca". Cum vede Gica Hagi dezastrul celor mai titrate echipe din Romania

FCSB si Dinamo au ajuns pe locurile 11 si 14 in Liga 1.

FCSB si Dinamo traverseaza una dintre cele mai grele crize din istoria recenta. Formatia ros-albastra a bifat patru infrangeri la rand in Liga 1 si a ajuns pe locul 11, cu doar 4 puncte obtinute in 6 etape. De cealalta parte, rivala din Stefan cel Mare este ultima in clasament, avand o victorie si 5 infrangeri. Dinamo a pierdut inclusiv cu noupromovata Chindia.

Gica Hagi: "Uitati-va si voi ce au ajuns Steaua si Dinamo! Imi vine sa rad"

Gica Hagi, patronul-antrenor al Viitorului, a vorbit si el despre situatia celor mai iubite echipe din Romania.

"Imi pau rau de ce se intampla, dar Steaua si Dinamo sunt entitati...cum sunt Real Madrid si Barcelona! Ele ne-au scos in lume, ne-au aratat ca se poate castiga. Acelea sunt cluburi castigatoare. Spirit adevarat acolo este. Iar la acele cluburi sa ai buget de 10 milioane dupa 30 de ani...imi vine sa rad. Steaua si Dinamo au ajuns unde au ajuns, iar cand ele vor fi puternice, mari, atunci fotbalul romanesc va avea o speranta iar pe plan european", a spus Gica Hagi dupa Astra 1-1 Viitorul.