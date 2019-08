ULTIMA SANSA! PSG a refuzat oferta Barcelonei si a transmis care e singura varianta ca transferul lui Neymar sa se faca! Cati bani trebuie sa dea catalanii

Doua saptamani au mai ramas pana la finalul perioadei de mercato din Spania, iar Barcelona incearca din rasputeri sa ii induplece pe seicii lui PSG sa il lase pe Neymar sa se intoarca pe Nou Camp.

Barcelona a facut o oferta pentru Neymar, dar PSG a refuzat-o. Catalanii, care vor sa il readuca pe "fiul risipitor" plecat in urma cu doi ani pe Parc des Princes in schimbul a 222 de milioane euro, clauza de reziliere la acel moment, le-au propus sefilor formatiei pariziene o afacere care sa includa si un jucator. Acestia s-au lovit, insa, de refuzul seicilor.

Presa spaniola, prin vocea celor de la MARCA, anunta acum ca Barcelona are o ultima sansa pentru a-l mai putea aduce pe Neymar, in timp ce AS si Sport Catalunya mentioneaza ca Florentino Perez, seful rivalei Real Madrid, sta la panda.

PSG a refuzat oferta Barcelonei

Jurnalistii spanioli noteaza ca sefii Barcelonei au incercat initial sa faca o propunere de 100.000.000 euro plus Philippe Coutinho, dar mijlocasul brazilian a transmis ca nu vrea la PSG si ca prefera sa mearga la Bayern Munchen, unde a si ajuns chiar ieri.

A doua varianta a catalanilor a fost sa propuna o suma de peste 100.000.000 euro si pe mijlocasul Ivan Rakitic, insa si de aceasta data fara succes. La randul sau, Rakitic nu a fost de acord cu o mutare, insa nici PSG nu era prea interesata sa accepte.

Ultima propunere luata in considerare a fost bani + fundasul Nelson Semedo, dar suma totala nu se apropia de pretentiile celor de la PSG.

PSG cere toti banii intr-o singura transa

MARCA scrie ca PSG i-a facut o contraoferta Barcelonei si a transmis ca vrea in schimbul lui Neymar cel putin 222 milioane euro. Mai mult, francezii cer ca toti banii sa fie livrati intr-o singura transa, lucru destul de complicat, avand in vedere ca Barcelona a cheltuit deja aproape 250.000.000 euro pe Griezmann, De Jong, Neto si Junior Firpo.