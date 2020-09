Luis Suarez a refuzat o OFERTA DE MILIOANE! Ar fi putut sa doboare recordul lui Ibrahimovic, dar a spus 'PAS'! Ce se intampla acum cu atacantul uruguayan

Luis Suarez a fost pus pe lista "neagra" de antrenorul Ronald Koeman, care i-a comunicat ca nu mai are nevoie de el.

Uruguayanul isi cauta echipa in aceste zile pentru a se asigura ca nu va fi doar o rezerva in sezonul 2020/21. El a negociat cu cei de la Juventus, insa mutarea este conditionata de examenul pentru cetatenia italiana.

Potrivit jurnalistilor de la Diario Sport, Suarez ar fi putut ajunge in MLS. El a avut o oferta de 8 milioane de euro pe an de la Inter Miami, echipa lui David Beckham.

Americanii ii ofereau un contract pentru urmatoarele 4 sezoane si un salariu cu care ar fi doborat recordul stabilit de Zlatan Ibrahimovic la LA Galaxy. Suedezul a castigat atunci 6 milioane anual.

Desi nu exclude varianta unui transfer in MLS, Luis Suarez a refuzat acum oferta celor de la Miami, declarand ca prefera sa mai joace cateva sezoane in Europa inainte de a trece oceanul.

In prezent, atacantul in varsta de 33 de ani se antreneaza alaturi de echipa Barcelonei, sub comanda lui Ronald Koeman. Olandezul de pe banca tehnica a catalanilor nu l-a convocat, insa, pentru partidele amicale disputate in aceasta perioada.

In plus, antrenorul echipei de pe Camp Nou i-ar fi spus ca daca nu reuseste sa plece in aceasta perioada de transferuri, va putea ramane la Barcelona pentru a fi o varianta de rezerva.