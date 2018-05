Valverde nu s-a putut abtine si a injurat dupa El Clasico! Declaratia dementiala a antrenorului Barcei: "Din fericire nu a fost folosit VAR-ul la acest meci!"

Lui Ernesto Valverde i-a scapat o injuratura dupa El Clasico, incantat de spectacolul de pe Camp Nou.

"La naiba, ce El Clasico!" a fost injuratura lui Ernesto Valverde dupa partida terminata la egalitate cu Real Madrid, 2-2. Antrenorul catalanilor nu a dorit sa critice arbitrajul care a dezvantajat ambele echipe in partida de pe Camp Nou. Valverde nu crede insa ca folosirea tehnologiei video ar fi fost utila pentru acest meci.



"Din fericire nu avem VAR, ca jucam si acum! Echipa a depus un efort grozav in 10 oameni impotriva Madridului, am depasit adversitatea insa ne-ar fi placut sa castigam. Nu stiu cine a beneficiat mai mult de deciziile arbitrului, trebuie sa revad pe TV. Este complicat pentru arbitru si trebuie sa ii intelegem, eu privesc din punctul de vedere al antrenorului Barcelonei si vad totul in favoarea noastra.



Eliminarea lui Sergi Roberto ne-a durut iar eu il cunosc - ma indoiesc ca a vrut sa-l raneasca pe Marcelo. Tehnologia va fi buna pentru fotbal insa va dura pana va fi ajustata, cel mai important este ca meciul sa aiba ritm, la inceput va fi complicat, insa sunt anumite faze care necesita folosirea ei" a mai spus Valverde.