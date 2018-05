Sergio Ramos a sarit la gatul lui Messi dupa El Clasico: "Nu stiu daca au surprins camerele ce a facut!" Gestul lui Messi dupa eliminarea lui Sergi Roberto

Ultimul El Clasico al sezonului a avut o multime de erori de arbitraj.

FC Barcelona - Real Madrid s-a incheiat 2-2 insa scorul putea fi cu totul altul. Arbitrul partidei a fost pus la zid de ambele echipe - catalanii au acuzat neeliminarea lui Bale, cartonasul rosu acordat usor lui Sergi Roberto si golul anulat al lui Suarez in timp ce Real Madrid a avut si ea motive sa se planga - Suarez a faultat in atac la golul lui Messi si Marcelo a fost faultat in careu de Jordi Alba insa arbitrul a lasat jocul sa continue.

Capitanul celor de la Real Madrid, Sergio Ramos, l-a acuzat pe Leo Messi ca a influentat arbitrul, cel care a gresit in a doua repriza in defavoarea Realului. Cei de la Real considera chiar ca Messi putea fi eliminat la finalul reprizei pentru proteste din moment ce mai avea un cartonas galben: "Messi a pus presiune (pe arbitru) in tunel. Nu stiu daca erau camere care filmau momentul, nu stiu daca deciziile din repriza a doua ar fi fost altfel.



Acesta este fotbalul si totul trebuie lasat pe teren atata timp cat nu esti ranit. Trebuie sa ai respect" a spus Ramos. Acesta a avut si un mesaj ironic pentru Luis Suarez: "Fiecare are mama si tata, nu suntem aici sa educam pe nimeni. Pentru asta exista arbitrul. Eu am trei copii acasa, e suficient" a spus Ramos despre atacantul uruguayan, acuzat ca a simulat o accidentare in repriza a doua, faza la care cei de la Real au refuzat sa dea mingea in afara terenului: "Voiam sa mai dam un gol si sa castigam. Cunoscandu-l pe Suarez am zis sa nu dam mingea afara degeaba. Nici nu l-am atins. Eu am fost implicat in acel duel, stiam ca nu i-am facut absolut nimic.



(Barcelona) nu a castigat titlul cu arbitrii. Au meritele lor, au fost mai buni tot sezonul, ii felicitam. Noi am avut sansa de a ne lupta la titlu si nu am profitat. Acum suntem ocupati cu finala Ligii Campionilor" a incheiat Ramos.

Cu reusita de aseara, Leo Messi a depasit recordul lui Paco Gento de goluri marcate in El Clasico pe Camp Nou.