ALARMA la Madrid dupa El Clasico! Cristiano Ronaldo s-a accidentat si a fost schimbat la pauza! Ce a anuntat Zidane dupa meci

Cristiano Ronaldo a jucat doar 45 de minute in Barcelona 2-2 Real Madrid, inscriind in minutul 14 primul gol al "galacticilor". La acea faza insa Ronaldo s-a accidentat dupa intrarea prin alunecare a lui Pique. Ronaldo a strans din dinti pana la pauza cand a fost inlocuit cu Asensio.

Antrenorul celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane, a vorbit dupa meci de starea lui Ronaldo: "Vom vedea maine (astazi) sa aflam care e problema. In acest moment nu e tocmai bine insa va fi probabil ceva minor. El parea sa creada ca nu e ceva serios. Nu e motiv de ingrijorare pentru finala Champions League" a declarat Zidane.

In urma golului de aseara, Cristiano Ronaldo l-a egalat pe Alfredo Di Stefano in topul celor mai buni marcatori din istoria El Clasico.

18 - Cristiano Ronaldo has equalled Alfredo Di Stefano as the all-time Real Madrid top-scorer in El Clasico in all competitions. Legends. pic.twitter.com/kXmQezNqZT