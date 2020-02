Un jucator al Barcelonei, chemat in instanta! Acuzatiile care ii sunt aduse fotbalistului

Jucatorul Barcelonei se va prezenta in fata instantei chiar in ziua meciului cu Athletic Bilbao din Cupa Spaniei.

Samuel Umtiti va avea audierea joi, anunta marca. Procesul a fost initiat de proprietarii casei pe care fundasul a inchiriat-o. Acestia sustin ca Umtiti nu a platit impozite in valoare de 183 000 de euro. Fotbalistul refuza sa plateasca, intrucat considera ca e o suma mult prea mare.

Quique Setien a declarat ca in ciuda problemelor personale, fundasul Barcelonei va ajunge la meciul cu Bilbao:

"Umtiti are o problema persoana, dar sunt sigur ca o va rezolva. El este in lotul pentru meciul cu Athletic Bilbao, dar va trebui sa ajunga la meci folosind mijloace proprii de transport", a spus antrenorul.

Barcelona o va intalni pe Athetic Bilbao joi, la ora 22:00, in cadrul sferturilor de finala ale Cupei Spaniei.