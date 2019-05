Vanatoarea lui Rakitic continua! Oferta de 40 de milioane de euro pentru croat: cine incearca sa-i convinga pe cei de la Barcelona

Ivan Rakitic este unul dintre cei mai curtati fotbalisti pentru perioada de transferuri a verii.

Manchester United insista sa-l transfere pe Ivan Rakitic de la Barcelona in aceasta vara. Potirivt Express, antrenorul englezilor, Ole Gunnar Solskjaer il are pe centralul catalanilor in topul listei de transferuri menite sa revitalizeze echipa.

Solskjaer are ca obiectiv readucerea lui United in varful clasamentului din Premier League.

Interesul englezilor pentru croat nu este o noutate. In urma cu cateva luni, numele jucatorului Barcei era deja pe masa celor de la Manchester, mai ales dupa ce au aparut informatii potrivit carora Barcelona ar vrea sa-l vanda la finalul acestui sezon.

Cu toate ca Solskjaer vrea sa construiasca un United tanar, el este interesat sa-l aduca pe Rakitic, care are 31 de ani, tocmai pentru a avea un jucator cu experienta.

Rakitic ar urma sa-i ia locul lui Ander Herera, care va pleca la PSG, dar si al lui Juan Mata, al carui viitor la United nu este clar. Transferul lui ar deveni si mai necesar daca si Paul Pogba paraseste echipa engleza pentru a ajunge sub comanda lui Zinedine Zidane la Real Madrid.

Englezii vor sa-i convinga pe cei de la Barcelona sa-l vanda pe Ivan Rakitic pentru o suma de aproximativ 40 de milioane de euro.

Pe langa Manchester United, Inter si PSG s-au interesat de serviciile jucatorului croat al Barcei.