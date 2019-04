Rakitic a facut anuntul chiar la sarbatoarea de titlu a Barcelonei! Unde va juca in sezonul viitor mijlocasul de 31 de ani

Barcelona a cucerit al 26-lea titlu al Spaniei dupa ce a invins-o cu 1-0 pe Levante. Catalanii si-au asigurat trofeul cu 3 etape inaintea finalului din La Liga.

Barcelona a castigat al 26-lea titlu al Spaniei. Pentru Leo Messi este al 10-lea trofeu al La Liga, iar pentru Ivan Rakitic al 4-lea. Ultimul, mijlocas croat finalist al Cupei Mondiale in 2018, sarbatoarea de titlu a venit cu un anunt important. Rakitic a anuntat ca vrea sa-si prelungeasca intelegerea cu Barca!

In varsta de 31 de ani, Rakitic mai are doi ani de contract cu Barcelona, insa in ultimele luni presa din Spania a scris despre un interes al lui Inter si Juventus pentru serviciile sale.

Ivan Rakitic a tinut sa puna capat speculatiilor si a anuntat ca isi doreste sa ramana pe Camp Nou.

Rakitic: "Nu vreau sa fiu in nicun alt loc"



"Nu vreau sa fiu in niciun alt loc! Sper ca presedintele, antrenorul, clubul si fanii sa fie de acord cu mine si sper sa vina momentul in care sa mi se spuna ca mai pot ramane inca 3 ani la Barca", a spus Rakitic.

Gazzetta dello Sport, Tuttosport, MARCA si Sport Catalunya au scris in ultimele luni ca Inter este echipa care insista cel mai tare pentru un transfer al lui Rakitic, fotbalist evaluat la 50.000.000 euro.

5 goluri si 9 assisturi a dat Rakitic in acest sezon pentru Barcelona in toate competitiile.