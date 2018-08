Juventus, echipa de peste 500 de milioane de euro! E suficient ca se bata cu Real si Barca? Cum arata primul 11 dupa venirea lui Ronaldo

Juventus a produs surpriza anului, transferul lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid.

Juventus se reinventeaza si incearca sa redevina o forta in Europa. Italienii au facut mai multe transferuri, capul de afis fiind Cristiano Ronaldo. Dar la fel de importante pot fi si cele ale lui Bonucci sau Emre Can, plus transferul definitiv al lui Douglas Costa de la Bayern.

Cu aceste mutari, valoarea totala a lotului lui Juventus a ajuns la 804 milioane de euro, in timp ce echipa de start este evaluata la 535 milioane de euro.

Transferurile lui Juventus: Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Douglas Costa, Mattia Perin, Emre Can, Leonardo Bonucci.

Juventus a pierdut si un nume important din atac: Higuain a fost cedat la AC Milan. Varful argentinian marcase 23 de goluri in 50 de meciuri in sezonul trecut.

Asa arata echipa tip a lui Juventus. E suficient sa se bata la Champions League?