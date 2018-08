Ronaldo a cerut de URGENTA un transfer la Juventus! Isi vrea cel mai bun prieten de la Real alaturi de el. Anuntul momentului

Cristiano incearca sa-i convinga pe sefii lui Juventus sa mai faca un efort financiar major vara asta.

Il vrea neaparat alaturi de el la Torino pe prietenul Marcelo. Juventus a deschis negocierile cu Real, insa tratativele nu par sa dica in directia pe care si-o doreste Cristiano.

L'Equipe scrie ca PSG a intervenit si ea in discutii. Il doreste pe Alex Sandro si este dispusa sa plateasca 50 de milioane de euro in schimbul sau. Juve e de acord sa-l cedeze pe brazilian daca Marcelo e lasat in cele din urma de Real sa paraseasca Madridul. Despre trecerea lui Marcelo in Serie A, Ronaldo a vorbit cu sefii lui Juventus inca dinainte ca transferul sau la supercampioana Italiei sa fie definitivat.