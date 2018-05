ULTIMA ORA | Primul nume pentru inlocuirea lui Zidane! Un coleg alaturi care Zizou a luat Liga ar putea fi surpriza lui Perez

Zinedine Zidane a demisionat de la Real Madrid dupa 3 Ligi ale Campionilor la rand (DETALII AICI)

Socul zilei vine din Spania! Zinedine Zidane si-a anuntat plecarea de la Real Madrid la nici o saptamana dupa ce a cucerit a treia Liga a Campionilor la rand!

Fostul Balon de Aur i-a convocat pe jurnalistii spanioli intr-o conferinta de presa extraordinara, la care a aparut alaturi de presedintele Florentino Perez.

Acum, Real Madrid se vede nevoita sa isi caute antrenor.

Primul nume aparut este cel al argentinianului Santiago Solari, in varsta de 41 de ani.



Solari, castigator al UEFA Champions League cu Real Madrid in 2002, pe cand juca in aceeasi echipa cu Zidane, este in prezent managerul echipei secunde a lui Real Madrid.

La fel ca Zidane, Solari poate avea acelasi parcurs si ar putea fi promovat la prima echipa!

Solari a jucat de-a lungul carierei la River Plate, Atletico Madrid, Real Madrid, Inter, San Lorenzo, Atlante si Penarol. El a jucat de 11 ori pentru nationala Argentinei.

Solari antreneaza la grupele de juniori ale Realului din 2013, iar la echipa B este din 2016.

Un alt nume rostit in Spania este cel al lui Guti, si el un fost mare jucator al Realului.