"Cariera mea, deciziile mele!" Rapunsul dat de Neymar atunci cand a fost intrebat daca tatal sau a ales intre PSG si Real

"Eu decid pentru mine si pentru cariera mea, nu tatal meu", spune Neymar.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Starul brazilian al lui PSG este curtat intens de Real Madrid. Campioana a Europei pentru al treilea an la rand, formatia de pe Bernabeu vrea sa puna mana pe fostul fotbalist al Barcelonei. Presa internationala a scris in ultima perioada ca tatal lui Neymar a fost implicat in mai multe discutii privind posibilul sau transfer.

Neymar, care este reprezentat legal de tatal sau, a tinut, insa, sa spuna ca Neymar Senior are doar rolul de a-si proteja interesele, dar nu este si factor decizional.

Brazilianul a recunoscut ca se mai consulta cu parintele sau, dar deciziile ii apartin intotdeauna si in totalitate.

"Nu tatal meu ia deciziile, eu sunt cel care face asta. Cariera mea, deciziile mele.



El este cel mai bun sfatuitor pe care l-as putea avea, dar, in final, decizia imi apartine.

Tatal meu se ocupa de alte lucruri, permitandu-mi mie sa ma concentrez 100% asupra fotbalului", a spus el intr-un interviu acordat revistei VIP.

Neymar a marcat 28 de goluri pentru PSG in acest sezon. In 2018, el s-a confruntat cu o accidentare, care l-a trimis pe masa de operatie.