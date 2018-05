"Regele" muta: primele miscari ale verii la Viitorul! Gica Hagi a renuntat la doi jucatori

Gica Hagi a renuntat la doi jucatori.

Viitorul a ales sa trimita in liga a doua doi fotbalisti care au prins putine minute in sezonul trecut si care nu intrau in calculele lui Gica Hagi pentru stagiunea urmatoare. Astfel, Tiberiu Capusa (fundas, 20 de ani) si Doru Dumitrescu (mijlocas, 19 ani) au fost trimis la Universitatea Cluj, sub forma de imprumut. Potrivit ZiuadeCluj, cele doua formatii au ajuns la un acord, iar jucatorii urmeaza sa se prezinte la antrenamentele ardelenilor.

Celor doi fotbalisti li se mai adauga si Cosmin Dur-Bozoanca (portar, 20 de ani) care a fost cedat tot la U Cluj, tot sub de forma de imprumut, cu cateva zile inainte. Dur-Bozoanca este un jucator crescut in Academia Hagi care sezonul trecut a fost imprumutat la ASU Politehnica Timisoara.