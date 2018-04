ULTIMA ORA | Fundasul de 60 de milioane care i-a refuzat pe United va semna o noua intelegere cu Barcelona

Umtiti a avut multe oferte din partea celor de la Manchester United in ultima perioada.

Samuel Umtiti este dorit de mai multe echipe, iar Manchester United si-a manifestat cel mai mult interesul pentru fundasul francez. Potrivit purtatorului de cuvant al Barcelonei, Josep Vives, Samuel Umtiti isi va reinnoi contractul cu Barcelona si va avea o clauza mai mare de reziliere.

In prezent, Umtiti are o clauza de reziliere in valoare de 60 de milioane de euro. De asemenea, odata cu marirea clauzei de reziliere, Umtiti ar dori si un salariu mai mare.

Samuel Umtiti, in varsta de 24 de ani, a venit la Barcelona in 2016 de la Lyon pe suma de 25 de milioane de euro si are un contract cu Barcelona pana in 2021.