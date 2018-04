"Nu puteam sa patim ca Barcelona, noi suntem Real Madrid!" Aroganta lui Marcelo dupa calificarea controversata in semifinalele Ligii

Capitan al lui Real Madrid in absenta lui Sergio Ramos, Marcelo nu s-a putut abtine si si-a intepat marea rivala.

Duelul dublu italiano-spaniol din sferturile Ligii Campionilor a fost cu adevarat halucinant. Daca dupa mansa tur atat Real Madrid, cat si Barcelona pareau cu un pas in semifinale, meciurile retur au adus victorii pentru Juventus, respectiv AS Roma.

Roma a reusit sa revina dupa 1-4 in tur si s-a calificat gratie victoriei cu 3-0 de pe Olimpico. In schimb, Juventus a fost eliminata dupa o faza controversata ce a avut loc in prelungirile partidei cand Michael Oliver a acordat penalty la un duel intre Benatia si Lucas Vasquez.

"Am facut tot posibilul sa mergem mai departe. Ce s-a intamplat cu Barcelona nu se putea intampla cu noi pentru ca suntem Real Madrid!" a spus Marcelo la finalul partidei. Brazilianu a comentat scurt faza controversata: "A fost penalty!"