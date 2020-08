Ultima OPERA de arta a lui Messi la Barcelona! VIDEO: golul EXTRATERESTRU pe care l-a marcat cu Napoli in Champions League

Notificarea trimisa de Messi prin intermediul avocatilor sai catre Barcelona a luat prin surprindere milioane de fani!

Messi e hotarat sa plece de la Barca, indiferent de consecinte. Cere sa fie lasat sa plece liber de contract, in baza unei clauze care a expirat insa de pe 10 iunie. Messi si echipa sa legala aduc insa argumentul pandemiei si incearca sa rupa acordul cu Barca inca de acum.

Deprimat dupa dezastrul cu Bayern din Champions League, Messi n-a putut fi intors din drum nici dupa discutia de saptamana trecuta cu Ronald Koeman.

Astfel, golul fantastic marcat in returul optimilor Champions League cu Napoli, pe 8 august, are sanse mari sa fie ultimul pe care Messi il marcheaza in tricoul Barcelonei. Leo a avut o contributie decisiva la victoria obtinuta pe Camp Nou contra italienilor, intr-un meci terminat 3-1. In tur, pe San Paolo, fusese 1-1.