PROTEST pe strazile din Barcelona dupa anuntul lui Messi! Suporterii s-au adunat in jurul cladirii unde se afla oficialii clubului! Ce se intampla in Spania

Imediat dupa ce Messi a anuntat ca vrea sa plece gratis, oficialii Barcelonei s-au intalnit pentru a discuta.

UPDATE 22:45: Fanii, care s-au adunat in numar si mai mare, au inceput sa scandeze "Bartomeu, demisia!", cerandu-i presedintelui Barcelonei sa plece.

"Bartomeu, démission !" Des supporters catalans rassemblés devant le Camp Nou demandent la démission du président du FC Barcelone. ???? @elchiringuitotv pic.twitter.com/kU1976khTx — Actu Foot (@ActuFoot_) August 25, 2020

???? ???? Muchos aficionados delante de las oficinas gritando "Bartomeu, dimissió" ???? Ya han salido el vicepresidente económico, Jordi Moix y el tesorero, David Bellver ???? Aficionados y primeras reacciones hoy en el @partidazocope pic.twitter.com/yhQ6bnRkMJ — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 25, 2020

Presedintele clubului blaugrana, Josep Maria Bartomeu, a convocat o intalnire de urgenta la sediu.

Suporterii au vazut mai multe masini ale oficialilor in parcarea cladirii in care se afla birourile acestora. Desi nu au primit confirmarea ca inauntru are loc o discutie despre Messi, fanii s-au adunat in jurul imobilului si asteapta iesirea reprezentantilor Barcelonei.

Cel mai probabil, ei vor sa-l vada pe Bartomeu, a carui demisie o cer insistent pe retelele de socializare, speculand ca refuzul lui de a pleca sta la baza dorintei lui Messi de a se desparti de echipa.

???? ???? Cada vez más aficionados en los alrededores de las oficinas del Barça ???? Muchos medios de comunicación y despliegue de la Guardia Urbana ➡️El club no confirma que haya Junta en su interior pero hay varios vehículos aparcados en la puerta@deportescope @partidazocope pic.twitter.com/JKla9ZJj9A — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 25, 2020

