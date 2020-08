Messi, la INTER? "Asta e anul potrivit pentru transfer!" Moratii, anuntul care face milioane de fani sa viseze

Dupa anuntul lui Messi care a zguduit fotbalul, echipele care il vaneaza s-au activat.

Pentru fostul presedinte al lui Inter, Massimo Moratti, transferul lui Messi este un vis de foarte multi ani. Astfel, el a facut acum presiuni asupra celor care se afla la conducerea milanezilor pentru a-i obtine semnatura argentinianului.

"Acesta ar fi anul potrivit pentru a-l aduce. Cifrele ar fi atat de impresionante incat ar fi necesara o perioada lunga de gandire. Messi ar fi un vis care l-ar uni pe Zhang (n.r. actualul presedinte al lui Inter) cu intregul club", a declarat Moratti, potrivit Mundo Deportivo.

Inter este calificata in urmatorul sezon in Liga Campionilor, competitie in care nu au mai fost din sezonul 2012/13, cand au fost eliminati din 16-imile competitiei.

