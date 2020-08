Oare stie ceva!? Guardiola si Messi pot fi REUNITI in imperiul seicilor miliardari! City cauta solutii pentru a-l aduce

Variantele de top dintre care poate sa aleaaga par sa fie in acest moment City, United si Inter. Pentru Messi mai exista optiunile MLS si Newell's Old Boys, echipa din Argentina unde a inceput fotbalul.

Favorita pare sa fie insa de departe Manchester City, unde Messi ar putea sa joace din nou pentru prietenul sau apropiat Pep Guardiola.

Liam Gallagher, solistul Oasis si mare fan al lui City, a starnit nebunia pe Twitter cu mesajul pe care l-a postat dupa anuntul lui Messi.



"Mesia e in drum spre Manchester City. Haideti ca stiti!", a scris Gallagher, care a strans nu mai putin de 16 mii de like-uri si 5 000 de comentarii la postarea sa.



The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x