Transfer MONSTRUOS pregatit de Real Madrid: 350 de milioane de euro! Clauza din contractul lui Neymar care o poate obliga pe PSG sa-l vanda

Real Madrid este gata sa bata recordul all-time de transfer.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Englezii de la The Sun anunta ca Real Madrid este dispusa sa ofere 350 de milioane de euro pentru a-i convinge pe cei de la PSG sa renunte la Neymar. Conform informatiilor publicate de tabloidul britanic, Neymar are o clauza in contractul cu PSG care devine activa la 1 septembrie 2018.

Acea clauza a fost introdusa de cei de la PSG pentru a se asigura ca Neymar ramane minim 18 luni la Paris. Clauza este de 300 de milioane de euro iar Real este dispusa sa pluseze pentru a-l avea pe Neymar inca din vara asta. Afacerea ar face parte dintr-o operatiune comerciala majora ce ar insemna ca Nike, cei de lucreaza si cu Neymar, sa inlocuiasca Adidas ca sponsorul de echipamente al Realului.

Singurul semn de intrebare ramane insa .. Cristiano Ronaldo. Acesta vrea sa plece si transferul lui Neymar depinde de acest lucru - Real nu ar putea sa sustina atat salariul pe care ar urma sa-l aiba Neymar, 45 de milioane de euro, cat si pe al lui Ronaldo, daca se inteleg cu acesta sa ramana cu un contract nou, imbunatatit.