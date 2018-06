Surpriza URIASA in topul celor mai scumpi jucatori din lume! Neymar nu mai este pe primul loc, Messi a cazut pe 4, Cristiano Ronaldo e pe 24! Cum arata clasamentul

CIES Football Observatory a publicat noul top al cotelor celor mai buni jucatori din lume.

Harry Kane este cel mai scump jucator din lume in acest moment conform algoritmului CIES Football Observatory. Compania din Elvetia care se ocupa de statistica fotbalului ia in calcul un numar mare de criterii pe baza caruia fac evaluarile iar accidentarea lui Neymar a facut ca acesta sa piarda prima pozitie in clasament.

Starul celor de la PSG este pe locul 2, urmat de Kylian Mbappe, Leo Messi si Mohamed Salah. Sunt luate in calcul varsta, durata contractului, stasticile din sezonul recent incheiat si multe altele.

Jucatorii cu cele mai bune cote in functie de post sunt: Ederson Moraes (104.6 milioane de euro - portar), Samuel Umtiti (111.5 milioane de euro - fundas central), Kyle Walker (89.8 milioane de euro - fundas lateral), Saul Niguez (100.5 milioane de euro - mijlocas defensiv), Kevin De Bruyne (167.2 milioane de euro - mijlocas box-to-box), Dele Alli (171 milioane de euro - mijlocas ofensiv), Neymar (197.5 milioane de euro - extrema) si Harry Kane (201.2 milioane de euro - atacant)