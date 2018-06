"Unde te duci, Cristiano?" Cele 7 variante ale lui Ronaldo pentru plecarea de la Real Madrid! Unde poate ajunge

Viitorul lui Cristiano Ronaldo pare din ce in ce mai departe de Real Madrid.

Cristiano Ronaldo a surprins pe toata lumea din finala UEFA Champions League cand a anuntat ca este gata sa plece de la echipa cu care a castigat de 4 ori trofeul iar presa portugheza si cea spaniola a reiterat saptamana aceasta dorinta lui Cristiano Ronaldo.

Cei de la Marca au dezvaluit care sunt singurele optiuni ale lui Cristiano Ronaldo daca nu se va razgandi inca o data si va pleca de la Real. Manchester United este prima varianta mentionata, fosta echipa a lui Ronaldo avand forta financiara pentru ca acest transfer sa devina realitate. Insa apare o problema: Jose Mourinho. Relatia acestuia cu Ronaldo pe vremea in care o antrena pe Real a fost una dificila.

Tot din Premier League vine varianta Manchester City. Insa problema este una similara - Pep Guardiola, cel care nu este fanul jucatorilor care prefera jucatori care contribuie mai mult la faza de constructie decat o face Ronaldo.

Marea favorita, votata si de peste 40% din cei care si-au exprimat opinia pe site-ul Marca, ramane PSG. Clubul francez are insa probleme cu Fair Play-ul Financiar iar transferul lui Ronaldo nu ar putea fi facut inainte ca unul dintre Neymar si Mbappe sa plece. Cum primul dintre acestia este dorit chiar de Real, ramane cea mai probabila varianta.

In Europa mai sunt doar 2 cluburi capabile sa-l transfere pe Cristiano Ronaldo, in teorie. Bayern Munchen si Juventus. Campioana Germaniei este aproape de o despartire de Robert Lewandowski si are resurse financiare pentru a-l aduce pe Ronaldo. In schimb, Juve poate fi varianta dorita de Ronaldo, acesta aratandu-si admiratia pentru campioana Italiei dupa duelul din sferturile Ligii.

Ultimele optiuni ramase sunt Major League Soccer si campionatul din China. Insa aceste variante ar insemna ca Ronaldo sa renunte definitiv sa lupte atat pentru trofeul UEFA Champions League, cat si pentru Balonul de Aur.