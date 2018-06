LOVITURA de proportii data de Real rivalilor de la Barcelona! "Noul Neymar" costa 60 de milioane: NEGOCIERI-BLITZ

Real Madrid este foarte aproape sa dea o mare lovitura pe piata transferurilor.

Rodrygo, jucatorul lui Santos dorit si de Barcelona, a ajuns la un acord cu Real Madrid. Potrivit Sport.es, madrilenii au demarat negocierile cu Santos pentru Rodrygo in ultimele 72 de ore si se pare ca au ajuns deja la un acord.



Real Madrid va plati 45 de milioane de euro in schimbul jucatorului si alte 15 milioane in comisioane. Rodrygo Silva de Goes, in varsta de 17 ani, nu va putea juca insa din aceasta vara pentru Real Madrid chiar daca actele vor fi semnate acum. Jucatorul va putea veni in Europa doar dupa ce va implini 18 ani.