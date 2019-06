Tottenham i l-a propus pe Eriksen lui Real Madrid! Cati bani cer englezii in schimbul mijlocasului si ce prioritati are Florentino Perez

Christian Eriksen (27 ani) ar putea ajunge si el la Real Madrid.

Potrivit presei spaniole, Daniel Levy, presedintele celor de la Tottenham, a luat legatura cu Florentino Perez si i-a cerut 70 de milioane de euro in schimbul lui Eriksen.

Jucatorul devine liber de contract



Motivul pentru care Tottenham vrea sa il dea pe Eriksen la Real este ca fotbalistul a refuzat prelungirea contractului cu Spurs, care se termina in 2020, iar daca nu il vinde acum, vara viitoare jucatorul va putea pleca liber, fara ca formatia engleza sa mai obtina vreun bani in schimbul sau.

Pentru Real Madrid in acest moment prioritatile cele mai mari sunt Pogba si Van De Beek, iar in cazul in care nu va obtine semnatura celor doi, s-ar putea orienta catre Eriksen.

⚠️ El presidente del Tottenham ofrece a Eriksen al Real Madrid, según Marca

???? El máximo mandatario inglés pide 70 millones de euroshttps://t.co/C0IO9f4XSb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 29, 2019

100 de milioane de euro este cota lui Eriksen potrivit transfermarkt.com. Acesta a marcat 8 goluri in 35 de meciuri pentru Tottenham in acest sezon.

Eriksen a fost adus de Tottenham in 2013 de la Ajax in schimbul a 13,5 milioane de euro.