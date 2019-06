Real Madrid isi schimba culorile pentru sezonul viitor! Echipament in culori de CAMUFLAJ pentru madrileni! Cum vor arata noile tricouri: FOTO

Real Madrid va juca intr-un echipament inedit in sezonul viitor.

Fundasul brazilian Marcelo si atacantul francez Karim Benzema au prezentat noile tricouri de deplasare ale Realului pentru sezonul 2019-2020.

La fel ca in sezonul trecut, Real Madrid a optat pentru un tricou de culoare albastra, insa intr-o nuanta diferita.

Conform Adidas, culoarea bleumarin a noului tricou pentru meciurile din deplasare "este inspirata din atmosfera extraordinara generata de fani cu ocazia victoriei din Liga Campionilor in 2014, al zecelea trofeu al clubului madrilen".

Real Madrid, achizitii de peste 300.000.000 euro pana acum

In noile echipamente ale lui Real Madrid vor debuta in curand Eden Hazard, Eder Militao, Luka Jovic, Rodrygo Goes si Ferland Mendy, fotbalisti achizitionati de formatia de pe Santiago Bernabeu cu peste 300.000.000 euro de la Chelsea, Porto, Eintracht Frankfurt, Santos si Lyon.