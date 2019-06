Mbappe, inca un pas spre Real Madrid! Ce i-a anuntat pe sefii PSG zilele trecute

Mbappe refuza sa isi prelungeasca contractul cu PSG

Spaniolii de la Marca vin astazi cu o veste buna pentru fanii Realului - Kylian Mbappe a anuntat conducerea PSG ca nu va semna prelungirea, ceea ce poate insemna deschiderea negocierilor pentru un transfer.

Totusi, PSG nu este stransa cu usa de decizia lui Mbappe si mai are timp sa analizeze situatia. Superstarul francez mai are contract cu PSG pana in 2022, iar jurnalistii de la Marca scriu ca seicii din capitala Frantei vor fi obligati sa se gandeasca la transfer vara viitoare, in 2020.

In ultimele saptamani, oficialii PSG au incercat sa in convinga pe Mbappe sa semneze prelungirea, cu oferte care au crescut de la o discutie la alta, insa Mbappe ia in calcul si alte elemente, care nu tin de bani.

Francezul este tentat sa lucreze cu Zinedine Zidane la Real Madrid, un club cu care are mai multe sanse sa isi implineasca visul unui trofeu Champions League.