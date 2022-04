Dacă în urmă cu un deceniu echipa senzațională a lui Pep Guardiola rescria istoria fotbalului și a unuia dintre cele mai mari cluburi din lume, doborând record după record, de această dată tot Barcelona strălucește, însă echipa de fotbal feminin. Jucătoarele pregătite de Jonatan Giraldez nu au rival în fotbalul feminin și sunt aproape de al doilea trofeu UEFA Women's Champions League consecutiv, asta după ce au câștigat titlul în Primera Division fără probleme.

Barcelona Femeni show off their league title at Camp Nou ???? pic.twitter.com/cKd2rGUxrE

51 de ani de la primul meci de fotbal feminin al Barcelonei



Echipa de fotbal feminin a Barcelonei a jucat primul său meci în urmă cu mai bine de 51 de ani, însă pe atunci nu se numea după legendarul club. Mai mult, echipa nu facea oficial parte din club, singura legătură fiind culorile blaugrana pe care le aveau pe jambiere. Prima partidă disputată a avut loc de Crăciun, în 1970, echipa numindu-se Seleccio Ciutat de Barcelona.

Sursa foto: FC Barcelona

Meciul s-a disputat pe Camp Nou, sub privirile a 60.000 de spectatori în tribune, iar fetele Barcelonei s-au impus în fața celor de la Unio Esportiva Centelles la loviturile de departajare. În 1980 echipa feminină a devenit oficială atunci când fotbalul feminin a fost introdus de către Federația spaniolă. Numele echipei a fost schimbat în Club Femeni Barcelona în 1983, după ce fusese „adoptat” cel de Penya Femenina Barcelonista, echipa figurând astfel ca fiind alcătuită din fane ale catalanilor.

Pe 29 iunie 1985, echipa de fotbal feminin a Barcelonei câștiga primul său titlu oficial din istorie, într-un duel din Copa Generalitat, cunoscută ulterior sub numele de Cupa Cataluniei, împotriva celor de la Valles Occidental. Meciul s-a încheiat 1-0, însă le aducea jucătoarelor Barcei primul lor trofeu.

Identitate construită în peste 20 de ani



Superliga spaniolă, competiție recent înființată în anii 2000, nu a acceptat echipa de fotbal feminin a Barcelonei din cauza rezultatelor avute în sezonul 2000/01. Secția de fotbal feminin a clubului nu a devenit însă oficială până în anul 2002. Trei ani au reușit să se mențină în prima ligă, din 2004 până în 2007, însă ulterior au retrogradat, iar în cadrul clubului existau îngrijorări în ceea ce privește viitorul secției de fotbal feminin.

În 2008 au revenit în prima ligă, iar patru ani mai târziu au reușit să și câștige campionatul, calificându-se și în UEFA Women's Champions League pentru sezonul următor. Formatul competiției nu era similar cu cel de la fotbal masculin, astfel că Barcelona s-a văzut învinsă de Arsenal, 0-7, chiar la primul meci. Șapte ani mai târziu, echipa devenea una profesionistă, acesta fiind un moment cheie în transformarea Barcelonei Femeni, după cum a declarat chiar directorul sportiv Markel Zubizarreta, care s-a alăturat clubului chiar în 2015.

„A fost o schimbare în gândire în urmă cu șapte ani. Clubul nu construia un proiect de fotbal feminin, ci un proiect profesionsit de fotbal în fotbalul feminin. Să investești în același mod, să construiești un proiect. E ușor de spus, însă să reușești să schimbi mentalitatea în toate departamentele clubului, aceasta a fost munca”, a declarat Zubizarreta conform The Athletic.

Filosofia echipei feminine avea la bază aceleași principii ca în secția de fotbal masculin. Oficialii nu își doreau să investească în transferuri de top, ci să investească în prima echipă și în jucătoarele de la academie. Principiile clubului rămân aceleași, anume că viitorul se bazează pe succesul academiilor, astfel că jucătoarele din pepinieră primesc mult mai multe oportunități.

Un lucru și mai inedit despre Barcelona este faptul că în ultimii 4 ani, echipele feminine U10, U12 și U14 au jucat în campionatele masculine, fiind singurul club din Spania la care se întâmplă acest lucru. Mai mult, echipa U18 a catalanelor este alcătuită în mare parte din jucătoare U16, teoria care are la bază acest aspect fiind aceea că randamentul va fi mult mai bun dacă joacă în condiții mai dure încă de mici.

Principalul focus la Barcelona nu a fost câștigarea trofeelor, ci înțelegerea stilului și antrenamentele la cel mai înalt nivel. Jucătoarele au câte 3-4 sesiuni de pregătire pe săptămână, care pot ajunge la 5 sau 6 cu cât fotbalistele înaintează în vârstă. Echipa Barcelonei are victoriile în sânge, iar asta o demonstrează și victoria extrem de mare a echipei feminine U14, care a reușit să câștige titlul în campionatul masculin.

Barcelona Femeni, drumul spre istorie



În doar șapte ani, echipa de fotbal feminin a Barcelonei s-a transformat într-o forță, ce amintește de perioada de glorie a lui Pep Guardiola pe banca echipei de fotbal masculin, avându-i pioni principali pe Messi, Xavi și Iniesta. Din 2015 până în 2019, echipa de fotbal feminin a Barcelonei nu a reușit să cucerească titlul, terminând de fiecare dată pe locul secund.

În 2019, Barcelona ajungea în prima sa finală Champions League, însă se vedea învinsă de Lyon, 1-4, care la acel moment era numită de specialiștii fotbalului „o forță fotbalului feminin din Europa”. Înfrângerea usturătoare le-a „trezit” pe jucătoare, convinse că trebuie să își îmbunătățească puterea fizică și forma fizică.

„La fiecare antrenament ești întotdeauna la cel mai înalt nivel, nimeni nu este fericit dacă antrenamentul nu a fost unul reușit. Totul funcționează rapid. Este un grup extrem de profesionist. Nu suntem fericite dacă facem lucrurile la 80% din capacitate. Nu contează oponentul pe care îl avem, nu suntem mulțumite dacă avem un avantaj de 3-0 la pauză, vrem întotdeauna mai mult.

Am venit aici pentru că am vrut să devin mai bună și am fost fascinată de modul de joc de aici. În fiecare zi devin mai bună. Învăț de la coechipierele mele. Nu am mai fost vreodată într-o echipă care are o astfel de mentalitate, dar și o astfel de încredere”, declara Ingrid Engen, care a semnat cu Barcelona de la gruparea germană Wolfsburg, în vara anului trecut.

În sezonul 2019/20, Barcelona a reușit să câștige titlul în Primera Division, având un avans de nouă puncte față de Atetico Madrid, echipa care domina campionatul feminin în ultimele sezoane.

Anul 2021 a fost un real succes pentru fotbalistele blaugrana, care sub comanda lui Lluis Cortes au câștigat, precum Barcelona lui Guardiola, toate titlurile puse la bătaie, trofeul UEFA Champions League, titlul în Spania și Cupa Spaniei, denumită și Cupa Reginei. Barcelona a învins-o pe Chelsea în finala Women's Champions League, 4-0, câștigând astfel primul său trofeu din istorie. În acel sezon, în campionat se impusese cu 99 de puncte, cu 25 mai multe decât următoarea clasată, Real Madrid, având un golaveraj incredibil de 167:15.

2022, anul recordurilor pentru echipa Barcelonei



În ciuda rezultatelor extrem de bune, Lluis Cortes a părăsit echipa în vara anului trecut, iar în locul său a fost numit, la doar trei zile distanță, secundul Jonatan Giraldez, în vârstă de 29 de ani la acea vreme. În ciuda faptului că oficialii clubului au primit CV-uri de la peste 100 de antrenori din lume, Giraldez a „câștigat detașat” datorită trecutului său la Barcelona, având ultimii doi ani și jumătate petrecuți deja la club, cunoscând astfel ADN-ul.

Barcelona lui Giraldez fascinează prin jocul combinativ și golurile senzaționale marcate și după succesul incredibil din sezonul 2020/21, jucătoarele și-au asigurat al treilea titlu consecutiv în Spania pe 13 martie, după victoria zdrobitoare din El Clasico, 5-0. Fotbalistele lui Cortes au în prezent 81 de puncte în clasament în 27 de meciuri, fiind neînvinse în acest sezon, având un golaveraj de 146:8, cifre zdrobitoare față de echipele rivale.

Barcelona și Real Madrid s-au mai întâlnit o dată, în sferturile de finală Champions League, într-un duel ce avea să le ducă pe fetele lui Giraldez direct în Cartea Recordurilor. Meciul tur s-a disputat pe terenul lui Real și s-a încheiat cu o victorie a catalanelor, 3-1, însă returul avea să fie cu adevărat special. Meciul s-a jucat pe Camp Nou, cu stadionul plin, stabilindu-se un record de asistență la fotbalul feminin.

Nu mai puțin de 91.553 de spectatori au participat la spectacolul campioanei din Spania, care s-a impus cu 5-2, sub uralele și cântecele continue ale suporterilor. Echipa feminină a reușit astfel să „devanseze” echipa de la fotbal masculin, care după ridicarea restricțiilor provocate de pandemie nu a reușit să strângă un număr atât de mare de fani la un meci, asta și în contextul rezultatelor extrem de slabe din ultimii ani.

⚽️???? Esto es historia del fútbol, y no solo del femenino. #CampNou pic.twitter.com/AxcU0QfUKU

— Mayca Jiménez Durillo (@Mayca_Jimenez) March 30, 2022

În semifinalele Champions League, Barcelona se duelează cu Wolfsburg pentru un loc în a doua finală consecutivă. Meciul tur s-a disputat pe Camp Nou, pe 22 aprilie, iar cu ocazia duelului s-a doborât propriul record, stabilit în urmă cu aproape o lună. 91.648 de spectatori au mers pe Camp Nou pentru a le încuraja pe fotbalistele blaugrana, în meciul care s-a încheiat 5-1 și care o apropie pe Barcelona de a doua finală Champions League consecutivă.

Ho hem tornat a fer, CULERS!

We did it again: The WORLDWIDE RECORD is ours!

¡Lo hemos hecho una vez más! pic.twitter.com/wHeMkSsYmN

— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 22, 2022

Campioanele Spaniei au avut un parcurs incredibil și în Cupa Reginei, astfel că în cazul în care, după ce și-au adjudecat titlul, reușesc să câștige încă o dată Champions League și Cupa, ar fi a treia „tripletă” consecutivă, bifând o performanță unică, pe care nici măcar echipa de fotbal masculin a Barcelonei nu a reușit-o.