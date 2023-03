S-a scris istorie în meciul Women's Champions League arbitrat de români: AS Roma - Barcelona

Echipa de fotbal feminin AS Roma s-a duelat cu FC Barcelona pe teren propriu, într-un meci ce a fost condus de la centru de românca Iuliana Demetrescu. Aceasta a fost ajutată de Petruța Iugulescu și Mihaela Țepușă, în timp ce Sandra Bastos din Portugalia a fost cel de-al patrulea oficial.

În camera VAR s-au aflat doi arbitri români, Ovidiu Hațegan și Horațiu Feșnic. Meciul s-a încheiat cu victoria Barcelonei, scor 1-0, adusă de golul marcat de Paralluelo, în minutul 34.

Patrida disputată pe Stadio Olimpico a setat un record istoric în Italia. Nu mai puțin de 39,454 de oameni au asistat la meciul dintre AS Roma și Barcelona, atmosfera fiind una de vis. Este meciul care a strâns cei mai mulți suporteri la stadion din istoria fotbalului feminin italian.

The attendance at AS Roma vs Barcelona in the UEFA Women's Champions League is 39,454 ????️

It is the highest attended match in the history of Italian women's football ⚽️

