Tensiuni între Vinicius și Xabi Alonso! Decizia care l-a înfuriat pe brazilian

Real Madrid a câștigat cu 2-0 duelul cu Espanyol, iar madrilenii au start lansat sub comanda lui Xabi Alonso: doar victorii în campionat.

„Los Blancos” se află pe primul loc în La Liga, cu maximum de puncte după șapte etape.



Vinicius, deranjat că a fost schimbat cu Esapanyol



Deși totul pare că merge perfect la Real Madrid, în spatele cortinei lucrurile nu sunt chiar așa. Pe lângă jocul și rezultatele echipei, Xabi Alonso se preocupă și de problemele pe care le au anumite vedete ale „Los Blancos”.

Vinicius a fost nemulțumit după înlocuirea din minutul 77 al meciului cu echipa catalană. Brazilianul a fost deranjat și a aruncat cu o sticlă de apă și a gesticulat mult în momentul înlocuirii.

