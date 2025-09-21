Tensiuni între Vinicius și Xabi Alonso! Decizia care l-a înfuriat pe brazilian

Alexandru Hațieganu
Vinicius a fost frustrat în urma deciziei luate de Xabi Alonso.

Real Madrid a câștigat cu 2-0 duelul cu Espanyol, iar madrilenii au start lansat sub comanda lui Xabi Alonso: doar victorii în campionat.

„Los Blancos” se află pe primul loc în La Liga, cu maximum de puncte după șapte etape.

Vinicius, deranjat că a fost schimbat cu Esapanyol

Deși totul pare că merge perfect la Real Madrid, în spatele cortinei lucrurile nu sunt chiar așa. Pe lângă jocul și rezultatele echipei, Xabi Alonso se preocupă și de problemele pe care le au anumite vedete ale „Los Blancos”.

Vinicius a fost nemulțumit după înlocuirea din minutul 77 al meciului cu echipa catalană. Brazilianul a fost deranjat și a aruncat cu o sticlă de apă și a gesticulat mult în momentul înlocuirii.

Antrenorul lui Real Madrid a explicat situația și motivul pentru care a decis să îl scoată pe Vinicius la 2-0.

„Singurul lucru care i-a lipsit astăzi lui Vini a fost un gol. L-am înlocuit când juca bine. Aș fi putut aștepta puțin mai mult, dar voiam forțe proaspete în flancuri. Vini voia să continue, dar aveam nevoie să preluăm controlul. Sunt mulțumit de prestația lui, dar sunt momente în care ai nevoie de forțe proaspete.
Și Franco Mastantuono a vrut să continue să joace. Mi-a spus: 'Mă vei înlocui?' Și am spus: 'Da'. Ceva similar s-a întâmplat și cu Vini.

E normal. Și Franco a plecat puțin supărat. Până la urmă, li se întâmplă tuturor. Sunt mulțumit de performanța lui Vini și, de asemenea, de cea a lui Franco”, a declarat Xabi Alonso, conform espn.com.

Vinicius nu este în cea mai bună formă a lui, iar în acest sezon nu avut nicio partidă în care se fie integralist.

Starul brazilian este cotat la 170 de milioane de euro și are două goluri și două pase decisive în șase meciuri jucate în acest sezon pentru Real Madrid.

