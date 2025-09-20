Real Madrid a obţinut a cincea sa victorie consecutivă de la debutul actualei ediţii a campionatului de fotbal al Spaniei, învingând pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Espanyol Barcelona, într-un meci disputat sâmbătă, în faţa a 78.297 de spectatori.

Madrilenii au deschis scorul prin fundaşul brazilian Eder Militao, care l-a învins pe portarul lui Espanyol cu un şut spectaculos de la 30 de metri, în minutul 22. VIDEO AICI

Kylian Mbappe și-a făcut din nou datoria și este golgheterul La Liga



Gazdele şi-au majorat avantajul după pauză (47), prin atacantul francez Kylian Mbappe, care a ajuns la cinci reuşite de la debutul actualei ediţii din La Liga, fiind liderul clasamentului golgheterilor.

În urma acestui succes, Real Madrid s-a distanţat la cinci puncte de marea sa rivală FC Barcelona, campioana en titre, care va primi duminică vizita formaţiei Getafe, informează Agerpres.

