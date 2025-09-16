Principalul subiect de îngrijorare pentru Xabi Alonso este Vinicius Jr, al cărui start de sezon a fost sub așteptări, deși pe hârtie are 2 goluri și 1 assist în 4 meciuri (3 ca titular).

„Arde“ vestiarul la Real Madrid

Problema nu ține doar de cifre, ci de randamentul pe teren. Brazilianul nu reușește să facă diferența cu mingea la picior, iar Alonso se confruntă cu dilema de a-l integra pe Vinicius în atac fără a-i limita calitățile, mai ales după sosirea lui Kylian Mbappe.

Conform presei spaniole, relația dintre antrenor și jucător nu este ideală. Vinicius a fost lăsat pe bancă în meciul cu Oviedo, iar Alonso și staff-ul său au decis să mențină principiul meritocrației: jucătorii trebuie să demonstreze valoarea lor pentru a-și păstra locul în primul „11”.

Mesajul este clar. Vinicius Jr trebuie să ridice nivelul dacă vrea să nu piardă titularizarea și să evite să fie trecut în umbră de colegii săi de atac.

