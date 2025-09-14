Real Madrid merge direct la FIFA! Xabi Alonso a fost enervat la culme de decizia arbitrului: „Mă faci să vorbesc prost”

Real Madrid merge direct la FIFA! Xabi Alonso a fost enervat la culme de decizia arbitrului: &bdquo;Mă faci să vorbesc prost&rdquo; La Liga
Xabi Alonso a protestat vehement în urma eliminării lui Dean Huijsen din partida cu Real Sociedad.

Real Madrid s-a impus cu 2-1 pe „Anoeta”, într-un meci complicat cu Real Sociedad.

Marcatorii madrilenilor au fost Kylian Mbappe și Arda Guler, în timp ce de la basci au înscris Mikel Oyarzabal din penalty.

Xabi Alonso a fost enervat la culme de decizia arbitrului: „Mă faci să vorbesc prost”

După ce Mbappe a deschis scorul în startul meciului, iar Real Madrid a continuat să atace furibund poarta lui Remiro, totul părea să meargă perfect pentru echipa lui Xabi Alonso.

Însă Dean Huijsen l-a tras pe Oyarzabal la o fază la care jucătorul spaniol scăpa înspre poarta lui Courtois. 

Centralul a acordat cartonaș roșu pentru intervenția fundașului de la Real Madrid din minutul 32, cu toate că Eder Militao părea că ar fi putut să îl ajungă pe Oyarzabal.

Asta a încercat să își explice și Xabi Alonso arbitrului Gil Manzano, dar acesta a rămas cu decizia din teren și după ce faza a fost analizată la VAR.

Antrenorul lui Real Madrid a fost uimit de decizia din teren și i-a reproșat eliminarea arbitrului.

„Doamne, nu vreau, dar mă faci să vorbesc prost, omule. N-ai văzut că Militao e pe margine? Militao e pe margine! E la 5 metri de joc (n.r. – Referitor la poziția fundașilor lui Real Madrid în momentul faultului comis de Huijsen). Asta va merge la CTA, sigur. Va fi filmat, sigur!”, a spus Xabi Aloso după eliminarea lui Huijsen, confrom Marca.

Madrilenii vor merge la FIFA pentru a raporta cazul de arbitraj și spera ca situația să se soluționeze în vreun fel.

„Real Madrid pregătește un dosar despre ce s-a întâmplat din perspectiva arbitrajului în primele patru etape de meci din La Liga și în sezonul trecut, pentru a-l trimite FIFA, astfel încât să poată lua la cunoștință ce se întâmplă în Spania. Real Madrid va prezenta acest raport pentru ca FIFA să poată lua la cunoștință”, a dezvăluit sursa menționată mai sus.

