Real Madrid merge direct la FIFA! Xabi Alonso a fost enervat la culme de decizia arbitrului: „Mă faci să vorbesc prost”

Real Madrid s-a impus cu 2-1 pe „Anoeta”, într-un meci complicat cu Real Sociedad.

Marcatorii madrilenilor au fost Kylian Mbappe și Arda Guler, în timp ce de la basci au înscris Mikel Oyarzabal din penalty.



Xabi Alonso a fost enervat la culme de decizia arbitrului: „Mă faci să vorbesc prost”



După ce Mbappe a deschis scorul în startul meciului, iar Real Madrid a continuat să atace furibund poarta lui Remiro, totul părea să meargă perfect pentru echipa lui Xabi Alonso.

Însă Dean Huijsen l-a tras pe Oyarzabal la o fază la care jucătorul spaniol scăpa înspre poarta lui Courtois.

Centralul a acordat cartonaș roșu pentru intervenția fundașului de la Real Madrid din minutul 32, cu toate că Eder Militao părea că ar fi putut să îl ajungă pe Oyarzabal.

Asta a încercat să își explice și Xabi Alonso arbitrului Gil Manzano, dar acesta a rămas cu decizia din teren și după ce faza a fost analizată la VAR.

Antrenorul lui Real Madrid a fost uimit de decizia din teren și i-a reproșat eliminarea arbitrului.

„Doamne, nu vreau, dar mă faci să vorbesc prost, omule. N-ai văzut că Militao e pe margine? Militao e pe margine! E la 5 metri de joc (n.r. – Referitor la poziția fundașilor lui Real Madrid în momentul faultului comis de Huijsen). Asta va merge la CTA, sigur. Va fi filmat, sigur!”, a spus Xabi Aloso după eliminarea lui Huijsen, confrom Marca.

