80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

Chiar dacă perioada de mercato din vară s-a încheiat, Real Madrid plănuiește o lovitură în viitorul apropiat.

Real MadridMicky van de VenTottenham
Xabi Alonso a pus ochii pe Micky van de Ven (24 de ani), fundașul central al lui Tottenham și al naționalei Olandei, titular incontestabil la clubul londonez.

Micky van de Ven e dorit de Real Madrid

Van de Ven a fost titular la Tottenham în toate cele șase partide din acest sezon, reușind să marcheze și două goluri. Fundașul central a intrat imediat pe ”radarul” lui Real Madrid, care l-a pus pe lista de transferuri.

Doar că Real Madrid va trebui să scoată o sumă importantă din conturi dacă vrea să-l transfere pe olandez de la Tottenham. Potrivit Fichajes, londonezii l-au evaluat la 70 de milioane de lire sterline, echivalentul a 80 de milioane de euro.

Potrivit site-urilor de specialitate, Van de Ven mai are un contract valabil până în 2029 cu Tottenham. A fost transferat de club în 2023, de la Wolfsburg, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro, iar în cariera sa a mai jucat la FC Volendam, în Olanda.

Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”

Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, a sugerat că Ousmane Dembele, colegul său de la naționala Franței, ar merita să câștige trofeul individual mult râvnit în rândul fotbaliștilor.

Francezul consideră că Dembele a avut un an de succes și că Balonul de Aur ar trebui să-i vină chiar acasă, fără să se deplaseze la ceremonia de la Paris.

”Ousmane merită, l-am susținut încă de la început. Dacă era după mine, i-aș fi adus trofeul direct acasă”, a spus Kylian Mbappe la Telefoot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

