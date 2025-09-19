80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

Xabi Alonso a pus ochii pe Micky van de Ven (24 de ani), fundașul central al lui Tottenham și al naționalei Olandei, titular incontestabil la clubul londonez.



Micky van de Ven e dorit de Real Madrid



Van de Ven a fost titular la Tottenham în toate cele șase partide din acest sezon, reușind să marcheze și două goluri. Fundașul central a intrat imediat pe ”radarul” lui Real Madrid, care l-a pus pe lista de transferuri.



Doar că Real Madrid va trebui să scoată o sumă importantă din conturi dacă vrea să-l transfere pe olandez de la Tottenham. Potrivit Fichajes, londonezii l-au evaluat la 70 de milioane de lire sterline, echivalentul a 80 de milioane de euro.

