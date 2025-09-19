80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

Xabi Alonso a pus ochii pe Micky van de Ven (24 de ani), fundașul central al lui Tottenham și al naționalei Olandei, titular incontestabil la clubul londonez.
Micky van de Ven e dorit de Real Madrid
Van de Ven a fost titular la Tottenham în toate cele șase partide din acest sezon, reușind să marcheze și două goluri. Fundașul central a intrat imediat pe ”radarul” lui Real Madrid, care l-a pus pe lista de transferuri.
Doar că Real Madrid va trebui să scoată o sumă importantă din conturi dacă vrea să-l transfere pe olandez de la Tottenham. Potrivit Fichajes, londonezii l-au evaluat la 70 de milioane de lire sterline, echivalentul a 80 de milioane de euro.
Potrivit site-urilor de specialitate, Van de Ven mai are un contract valabil până în 2029 cu Tottenham. A fost transferat de club în 2023, de la Wolfsburg, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro, iar în cariera sa a mai jucat la FC Volendam, în Olanda.
Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”
Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, a sugerat că Ousmane Dembele, colegul său de la naționala Franței, ar merita să câștige trofeul individual mult râvnit în rândul fotbaliștilor.
Francezul consideră că Dembele a avut un an de succes și că Balonul de Aur ar trebui să-i vină chiar acasă, fără să se deplaseze la ceremonia de la Paris.
”Ousmane merită, l-am susținut încă de la început. Dacă era după mine, i-aș fi adus trofeul direct acasă”, a spus Kylian Mbappe la Telefoot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.