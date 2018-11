Surpriza uriasa: Barca ia gratis un super fundas! Jucatorul a refuzat prelungirea si e gata sa plece!

Barcelona a avut probleme in aparare in acest sezon.

Cu Umtiti accidentat, Barca s-a chinuit in aparare in acest debut de sezon. Sefii clubului urmaresc un fundas central bun, care ar fi capabil sa se integreze in jocul de pase al catalanilor.

Acesta ar putea fi brazilianul David Luiz, jucator nemultumit de statutul de la Chelsea, unde a devenit rezerva sub comanda lui Maurizio Sarri.

Luiz ramane liber de contract vara viitoare si a refuzat deja prelungirea. Chelsea ar vrea sa-l vanda in aceasta iarna, ca sa obtina o suma de pe urma jucatorului.

Englezii l-au rascumparat pe Luiz de la PSG, dupa ce l-au vandut pentru 60 de milioane de euro. Totusi, Luiz nu s-a inteles cu Antonio Conte si si-a pierdut statutul de titular la echipa engleza.