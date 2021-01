BREAKING NEWS | Dezvaluiri CUTREMURATOARE pentru Barcelona: clubul e aproape de faliment! Datoriile sunt colosale: 1,174 MILIARDE de euro! Stirea care face inconjurul lumii

El Mundo publica date care creaaza panica pentru sute de milioane de fani de pe "Planeta Barcelona"!

Clubul are datorii care depasesc deja cu mult miliardul de euro! Cifrele sunt ametitoare: conform ziarului spaniol, 'gaura' ar fi de 1,173 miliarde de euro! 730 de milioane platite cat mai repede, pentru ca termenele agreate expira in scurt timp. Mai mult, Barca trebuie sa achite la banci nu mai putin de 266 de milioane de euro pana pe 30 iunie. Numai la Goldman Sachs, Barcelona are un credit de 90 de milioane de euro!

In sezonul 2018-2019, ultimul dinaintea pandemiei, veniturile au atins 990 de milioane de euro. Sars-Cov-2 a infectat si conturile Barcelonei, ale carei intrari au scazut la 855 de milioane in 2019-2020, deci cu 14%. Cheltuielile au scazut de la un sezon la altul cu numai 2%: 973 de milioane fata de 955 de milioane!

Pentru actualul an fiscal, Barcelona se asteapta la cheltuieli de 796 de milioane si la venituri de 828 de milioane.

Cifrele publicate de Mundo vin sa completeze imaginea ofertita de dezvaluirile La Vanguardia, care a scris saptamana trecuta despre problemele financiare grave ale Barcelonei. Astfel, Barca trebuie sa achite 420 de milioane cat mai repede pentru a nu intra in insolventa.



Intr-un interviu acordat postului de radio catalan RAC 1, presedintele interimar al Barcelonei, Carlos Tusquets, a recunoscut ca societatea nu a putut plati salariile jucatorilor pe luna ianuarie.