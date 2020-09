Suarez nu duce lipsa de OFERTE! Nume grele din Europa se lupta pentru semnatura uruguayanului care va PLECA de la Barcelona

Odata cu instalarea lui Ronald Koeman pe banca Barcelonei, Luis Suarez a fost informat de catre acesta ca nu face parte din planurile lui.

Uruguayanul in varsta de 33 de ani nu duce lipsa de oferte. Chiar fostul sau club Ajax l-a dorit, salariul destul de mare a fost o piedica in calea transferului.

Juventus, care de curand a anuntat ca va renunta la serviciile lui Gonzalo Higuain (32 de ani), este interesata de serviciile lui Suarez. Tinta principala a torinezilor fusese bosniacul Edin Dzeko, doar ca intelegerea a picat deoarece Milik nu a mai ajuns la gruparea de pe Olimpico.

Juventus si Barcelona sunt in relatii foarte bune, insa jucatorul ar putea avea cateva probleme in vestiarul echipei. Este bine cunoscut incidentul pe care Suarez l-a avut cu Chiellini in 2014, de asemenea si rivalitatea dintre Suarez si Cristiano Ronaldo, cu care s-a duelat mai bine de 3 sezoane pentru Gheata de Aur.

De asemenea finalista Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain l-a contactat pe Suarez. Neymar il doreste foarte mult in atacul Parisului, acolo unde Icardi nu da un randament foarte ridicat, tinut rezerva in fazele finale ale Champions League.

Suma de transfer nu ar fi una foarte ridicata, iar din punct de vedere salarial, PSG isi permite sa-i ofere uruguayanului un contract bun avand in vedere ca plecarile lui Cavani si Thiago Silva au adus un plus de 20 milioane de euro la fondul de salarii.

VIDEO - Primul gol inscris de Suarez in tricoul Barcelonei in La Liga: