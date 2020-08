CUTREMUR la Barcelona! Luis Suarez pleaca de la echipa! Unde poate ajunge colegul lui Messi

Barcelona este in cadere libera dupa umilinta suferita in fata lui Bayern Munchen, scor 2-8.

Au aparut zvonuri ca Messi ar dori sa plece de pe Camp Nou, iar acum Luis Suarez poate parasi si el echipa catalana. Dupa ce Bayern Munchen a castigat cu 8-2, contra Barcelonei, in sferturile Ligii Campionilor, la gruparea blaugrana s-a declansat haosul.

Luis Suarez mai are contract pana in 2021, iar daca va evolua in peste 60 la suta din partidele catalanilor din sezonul urmator, i se va prelungi automat intelegerea pe inca un an.

Jurnalistii din Uruguay au scris despre posibilitatea ca varful Barcelonei sa se intoarca la Ajax Amsterdam.

El a evoluat 4 sezoane pentru "lancieri" si a inscris 111 goluri in 159 de partide.

???? Lo dije en el @Polideportivouy hay intención en el Ajax de fichar a Luis Suárez. Hizo historia y el hincha lo ama. Vendrá propuesta del club holandés. Si el jugador quiere salir y el Barça cede, puede volver a Holanda. Decide el goleador, tiene contrato hasta junio 2021⚽️ https://t.co/zUhxZZ7j2u — ENZO OLIVERA (@EnzoOlivera) August 16, 2020