Dinamovistul Florentin Petre crede că FCSB mai are șanse să intre în play-off, în ciuda rezultatelor din ultima vreme și a locului ocupat în clasament, 11, cu numai 31 de puncte acumulate. Campioana en-titre a pierdut primele două jocuri din acest an, 0-1 la FC Argeș și 1-4 acasă cu CFR Cluj, fiind acum la 5 puncte de poziția a 6-a, ocupată de Oțelul.

Florentin Petre: "La ce lot are FCSB, nu cred că va fi o problemă să câștige toate meciurile"



„Îi vrei pe FCSB în play-off?” a devenit întrebarea începutului de an. I-am adresat-o și noi lui Florentin și iată răspunsul: „Nu am nimic cu nimeni. Pentru mine cel mai important este ca noi să ajungem acolo, să avem continuitate în rezultate. Cele șase echipe care vor fi în play-off vor fi cele mai bune șase echipe din România. Nu contează care dintre ele vor fi acolo”.



Toată lumea se întreabă dacă FCSB mai are șanse la titlu, ținând cont de faptul că mai sunt doar șapte etape până la încheierea sezonului regulat. Sau dacă mai are forța să revină. „Atât timp cât există șanse teoretice, trebuie să câștige meciurile pe care le au de disputat. Și la ce lot are FCSB, nu cred că va fi o problemă din punctul ăsta de vedere”, e de părere „Piticul”.



„Dacă făceau 2-0 cu CFR, altul era deznodământul”



„Secundul” lui Kopic la Dinamo a fost puțin surprins de scorul categoric cu care echipa lui Becali a pierdut în fața CFR-ului, în ultima etapă disputată: „Este, într-adevăr, surprinzător, ținând cont de joc și de faptul că la 1-0 FCSB a avut trei-patru ocazii de a înscrie. Numai că nu au băgat-o-n poartă. Eu cred că dacă marcau și golul de 2-0, altul era deznodământul. Nu se mai termina cu o superioritate extraordinar de mare a CFR-ului. Dar fotbalul e pe goluri, pe puncte și pe rezultat. Că până la urmă asta contează la finalul jocului. Dacă ai și un pic de noroc, în fotbal asta face diferența”.



FCSB mai are de disputat următoarele meciuri în ultimele șapte etape din Superliga României:

