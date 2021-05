"Sper sa ramana Messi la Barcelona si sa se intoarca Pep!" Fostul titular de pe Camp Nou a vorbit despre starul catalanilor

Leo Messi (33 ani) ar putea pleca de la Barcelona in vara.

Contractul argentinianului expira, iar acesta ar putea pleca pe gratis, daca nu va ajunge la o intelegere cu catalanii, care incearca sa il convinga sa ramana.

Fostul coechipier al lui Leo, Adriano Correia, care a castigat doua Champions League alaturi de catalani, a vorbit despre Messi, dar si despre o posibila revenire a lui Guardiola.

"Nu stiu nimic de Leo, stiu doar ca mai are cateva meciuri si atat, dar sper ca Messi sa ramana.

Ar fi un vis ca Pep sa se intoarca la Barcelona, un vis al fanilor, dar si al oamenilor din club. Cand a plecat, avea nevoie de o schimbare de aer, sa incerce alte lucruri, insa acum are usile deschise, fara indoiala. Este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am avut. Sper sa se intoarca si ca lumea sa se bucure", a spus Adriano pentru RAC1, citat de Mundo Deportivo.

Brazilianul a comentat si decizia lui Neymar de a pleca de pe Camp Nou, dar si perioada pe care starul lui PSG a petrecut-o la Barcelona, alaturi de Messi si Suarez.

"Nu stiu daca Neymar a facut bine cu plecarea la Paris, nu e usor sa pleci de la Barcelona. Putea alege sa plece sau sa ramana, iar atunci cand a plecat, i-am dorit numai binele, asa cum fac cu prietenii mei. Daca si-a prelungit contractul este pentru ca e fericit acolo.

E pacat ca nu s-au reunit Messi si Ney. Sunt doi dintre cei mai buni jucatori pe care i-am putut avea, alaturi de Luis Suarez. Au marcat o epoca la Barca si in fotbal. A fost incredibil. Nu as fi vrut vreodata sa fiu in apararea adversa cu cei trei jucatori in fata. Daca il marchezi pe Leo, ii lasi liberi pe Ney si Luis. Asta era de neoprit", a adaugat Adriano.