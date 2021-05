"Iar mi-ai tras-o!" S-a aflat totul acum! Ultimul mesaj al lui Leo Messi pentru presedintele Bartomeu inainte sa anunte ca vrea sa plece

Lionel Messi a anuntat in vara anului 2020 ca nu ar mai vrea sa ramana la Barcelona.

Acum au aparut in presa detalii legate de relatia dintre starul argentinian si presedintele de-atunci al Barcelonei, Josep Maria Bartomeu.

Messi ar fi incercat anul trecut sa isi forteze plecarea din Spania din cauza neincrederii sale in Bartomeu, relatia dintre ei degradandu-se semnificativ de la ultima reinnoire de contract a argentinianului, in 2017.

Ultimul mesaj pe care Messi i l-a trimis fostului presedinte al catalanilor, scris cu doar cateva zile inainte de aparitia burofaxului privind dorinta sa de a pleca de la club, era: "Deja ai inceput sa dai din casa. Iar mi-ai tras-o, presedinte!"

Tonul folosit de Messi in acest SMS tradeaza acumularile negative din ultimele luni. Totul ar fi pornit, conform jurnalistilor de la Radio Catalunya, in 2019, cand Bartomeu a mers la locuinta fotbalistului pentru a-l intreba ce si-ar dori sa se intample cu antrenorul de-atunci al echipei, Ernesto Valverde.

Messi i-a spus ca nu Valverde este problema, ci intreg proiectul de la club, ulterior intrebandu-l pe Bartomeu daca este adevaărat ca Barcelona il va transfera pe Griezmann si daca acest lucru ar face imposibila revenirea lui Neymar pe Camp Nou.

Fostul presedinte al catalanilor i-a spus lui Messi ca Griezmann nu va fi transferat, dar dupa doar cateva zile semnarea sa a devenit oficiala. Din acel moment, starul argentinian nu a mai avut incredere in Bartomeu, pe care il caracteriza drept un 'mincinos compulsiv'.

Ceea ce i-a pus capac lui Leo a fost numirea lui Ronald Koeman pe banca tehnica dupa infrangerea usturatoare in fata lui Bayern, 8-2, in Champions League. Dupa ce Koeman a ajuns la echipa, Messi i-a spus ca isi vede viitorul in afara Barcelonei, iar dupa doar cateva ore acele informatii au fost prezentata de RAC1, fotbalistul gandindu-se imediat ca acest lucru a fost posibil doar din cauza lui Bartomeu.

Atunci i-a scris: "Deja ai inceput sa dai din casa. Iar mi-ai tras-o, presedinte!", pentru ca dupa doar 5 zile oficialii clubului blaugrana sa primeasca burofaxul ajuns viral pe internet in care Messi anunta ca vrea sa plece.