"Am impartit scena cu el timp de 15 ani, nu stiu daca s-a mai intamplat vreodata asa ceva! N-am luat inca cina impreuna, sper s-o facem!" Dialog fantastic intre Messi si Ronaldo la gala UEFA

Messi si Cristiano au stat unul langa celalalt la gala UEFA de la Monaco!

Cei doi au fost in finala pentru titlul de 'Cel mai bun fotbalist al anului', alaturi de olandezul Van Dijk. Fundasul lui Liverpool a castigat. Cristiano si Leo s-au bucurat de revedere. "Am impartit scena timp de 15 anim nu stiu daca o sa se mai intample vreodata asa ceva", a spus Ronaldo, lansandu-i apoi lui Messi o invitatie la cina.

"A fost un sezon fantastic pentru mine, si la nivel de club, si cu echipa nationala. Sunt multumit de ceea ce am realizat. Am impartit scena cu Leo timp de 15 ani, nu stiu daca s-a mai intamplat vreaodata in fotbal asa ceva, nu e usor. Nu am luat o cina impreuna, dar sper ca pe viitor asta sa se intample. Imi lipseste sa joc in Spania. Messi m-a provocat prin realizarile lui si l-au provocat si eu sa fie mai bun prin ce am facut.

E mai tanar ca mine, dar arat inca bine pentru varsta mea. Sper sa fiu aici si intr-un an, si in 2, si in 3. Cei care nu ma plac, o sa ma vada aici si de acum incolo!", a spus Ronaldo.

"Ma simt bine sa fiu aici. Baietii astia doi au facut lucruri destul de bune in ultimii ani, asa ca... ce pot sa zic? Sunt mandru ca ma aflu alaturi de ei", a comentat Van Dijk zambind.