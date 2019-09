Messi si celelalte staruri ale Barcelonei, la cutite cu cei din conducerea clubului dupa ratarea transferului lui Neymar! Bartomeu, acuzat ca a facut "spectacol"

Dupa o vara plina de oferte si contraoferte, Neymar a ramas la PSG.

Starurile Barcelonei sunt la cutite cu sefii clubului catalan dupa ce trasferul lui Neymar a picat.

Campionii en-titre al Spaniei nu au un start tocmai bun in noul sezon din La Liga. Barca a reusit sa stranga doar 4 puncte in primele 3 meciuri jucate in campionat in acest an.

Totusi, in afara terenului se deruleaza adevaratele probleme ale clubului, mai ales dupa ratarea transferului lui Neymar, in ciuda intentiilor repetate de a realiza aceasta mutare.

In final, in ciuda tuturor eforturilor si intalnirilor cu sefii de la PSG, catalanii nu au reusit sa-l repatrieze pe starul brazilian.

Acest deznodamant a condus la nasterea unui conflict intern intre conducerea clubului si jucatorii de la Barca, noteaza presa din Spania

Lionel Messi, Luis Suarez si Gerard Pique, toti prieteni buni cu Neymar, au cerut revenirea lui si au primit in luna iunie asigurari din partea lui Bartomeu ca oficialii clubului vor face tot posibilul sa le indeplineasca dorinta.

Dupa aflarea deznodamantului, Messi si Suarez considera ca incercarile lui Bartomeu au fost facute mai mult pentru "spectacol", care nu a facut decat sa nasca alte si alte conflicte in interiorul echipei, mai ales in ceea ce-i priveste pe jucatorii ale caror nume au fost vehiculate drept monede de schimb.

Rakitic, Dembele, Todibo, Athur Melo, Nelson Semedo si Samiel Umtiti au fost toti oferiti celor de la PSG pentru a ajunge la o intelegere.

Toata aceasta situatie nu face decat sa fie si mai greu pentru Ernesto Valverde sa readuca linistea in vestiar, pentru ca daca sezonul continua la fel de prost precum a inceput, el va fi primul tras la raspundere, cu toate ca nu a iscat el aceasta situatie.