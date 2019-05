Situatie incredibila la un club din La Liga! Doi jucatori au probleme cu legea, unul s-a accidentat dupa o saritura in piscina si al 4-lea nu se mai poate antrena din cauza unei diete

Un club din La Liga a primit lovitura dupa lovitura in aceasta saptamana.

Celta Vigo are un sezon extrem de dificil. Echipa se afla pe locul 17 in clasament, reusind sa se salveze cu greu de la retrogradare gratie unei victorii in fata Barcelonei la inceputul lunii, cand catalanii au folosit rezervele deoarece partida a avut loc intre cele doua manse ale semifinalelor UEFA Champions League cu Liverpool.

Saptamana aceasta este una de cosmar pentru Celta - luni, politia municipala a facut plangere impotriva a doi jucatori! Boufal si Boudebouz sunt acuzati ca au condus o vehicule cu viteza peste limita admisa si fara a avea permis pentru a conduce.

Marti, Emre Mor a postat un clip pe retelele de socializare prin care arata un salt in piscina - el a suferit o usoara entorsa care il va tine departe de gazon timp de o luna in urma acestei patanii! Miercuri a venit cea mai ciudata veste dintre toate - internationalul danez, Pione Sisto, nu a putut sa se antreneze din cauza unor probleme medicale. El a dezvaluit apoi pe retelele de socializare ca a incercat sa tina o dieta de 21 de zile in care a consumat numai fructe! Acest regim i-a dat organismul peste cap si nu a putut sa se pregateasca.

Cei de la Celta Vigo urmeaza sa-i amendeze pe cei 4 jucatori.