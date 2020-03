Situatie incredibila in La Liga! In timpul starii de urgenta, un fotbalist a plecat din Spania! Clubul a aflat dupa ce jucatorul era deja pe drum

Fotbalistul a plecat cu masina proprie.

Pione Sisto, fotbalistul lui Celta Vigo, a plecat cu masina spre Danemarca, desi Spania e in stare de urgenta, iar jucatorii lui Celta se afla in izolare. Atacantul a facut o calatorie de 3 000 de km, iar conducerea clubului a aflat de plecare abia cand Sisto era deja pe drum, conform AS.

Parlamentul spaniol a decis prelungirea perioadei starii de urgenta pana pe 14 aprilie. Jucatorul a vrut sa plece si pe 16 martie, insa nu i s-a permis urcarea in avion, granitele fiind inchise.