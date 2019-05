Surpriza MAJORA! Barcelona renunta la jucatorul pe care-l anunta NETRANSFERABIL pentru doar 40 de milioane!

Marca anunta ca Barca pregateste o mutare surprinzatoare pe piata transferurilor.

Il va vinde in aceasta vara pe Samuel Umtiti pentru doar 40 de milioane de euro! Considerat cel mai valoros fundas al echipei la inceputul sezonului trecut, Umtiti a fost mai mult indisponibil in ultimul an. Acest argument, precum si evolutiile lipsite de consistenta sau dificultatea la negocierile pentru noul contract au dus la decizia Barcei din prezent.

Umtiti a primit un nou angajament anul trecut si credea ca a dat lovitura, insa forma sa n-a fost fost deloc cea mai buna. Francezul ar putea parasi Camp Nou pentru un pret chiar semnificativ mai mic fata de clauza de reziliere pe are o avea pana in 2018, 60 de milioane de euro. Marca scrie ca Barca e dispusa sa vanda cu 40 de milioane, convinsa ca va rezolva trecerea lui De Ligt in La Liga.

Umtiti, 25 de ani, era una dintre propritatile lui Jose Mourinho la Man United, in eventualitatea in care portughezul ar fi ramas pe Old Trafford. E de asteptat ca eventuala numire a lui Mourinho la alt club sa relanseze interesul pentru campionul mondial, care a ramas in continuare atractiv si pentru mai multe echipe engleze.