Bartomeu a inchis subiectul Valverde! Anuntul de ultim moment al presedintelui Barceonei: ce se intampla cu antrenorul

Dupa eliminarea dramatica din UEFA Champions League s-a pus problema inlocuirii lui Ernesto Valverde.

Barcelona a pierdut total neasteptat returul cu Liverpool si, astfel, a ratat calificarea in finala UCL. Dupa 3-0 pe Camp Nou, catalanii au fost invinsi cu 4-0 pe Anfield.

Infrangerea anunta marea revolutie la Barca, in care, pe langa jucatori, era implicat si antrenorul Ernesto Valverde. Totusi, desi s-au facut liste cu posibili inlocuitori ai tehnicianului, presedintele clubului a tinut sa asigure ca Valverde va ramane pe banca echipei si ca proiectul gandit de ei pentru viitor este unul pe termen mediu si lung.

"Planurile pentru sezonul urmator sunt in derulare, sunt jucatori care vor pleca si vom vorbi despre asta cand terminam cu toate competitiile. Valverde are suportul presedintelui si al celorlaltor persoane din conducere. El este antrenorul pe care ni-l dorim, e vorba de un proiect pe termen mediu si lung, el are contract cu noi si suntem fericiti sa-l avem alaturi. Acum ramane ca jucatorii sa-si revina din socul trait", a declarat Josep Maria Batomeu, potrivit Marca.